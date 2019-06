Wagens beuken frontaal op elkaar in: Als bij wonder raken bestuurders slechts lichtgewond Wannes Vansina

15 juni 2019

Twee personen zijn zaterdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Rijmenamseweg in Bonheiden, ter hoogte van jeugdhuis Dirksen. Een Mercedes en Opel Astra knalden frontaal op elkaar nadat één van de bestuurders om onbekende reden van zijn baanvak zou zijn afgeweken. In de buurt is te horen dat een eerste tegenligger nog kon uitwijken, een tweede niet meer. De voertuigen raakten zwaar beschadigd, maar de twee bestuurders kwamen er met lichte verwondingen vanaf.