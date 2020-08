Waarnemend burgemeester Vanmarcke begrijpt beslissing van gouverneur niet: “Waarom mag samenscholen wel en langer op café zitten niet?” Tim Van Der Zeypen

07 augustus 2020

18u45 0 Bonheiden De avondklok in de Antwerpse provincie wordt gedurende de hittegolf tijdelijk afgelast. Dat maakte gouverneur Berx vrijdagnamiddag bekend. Toch blijft het sluitingsuur voor de horeca hetzelfde. En dat zet bij horeca-uitbaters in zowel in Bonheiden als Rijmenam kwaad bloed.

Sinds de bekendmaking van de beslissing om de avondklok niet te handhaven tijdens de hittegolf, kreeg waarnemend burgemeester van Bonheiden Bart Vanmarcke (Open VLD) al verschillende boze telefoontjes van verontwaardigde horeca-uitbaters.

“Zij begrijpen net zoals ik de beslissing van onze gouverneur niet ”, reageert Vanmarcke. “Het is zeer ongelukkig. Waarom mogen we met zijn tienen samenscholen op openbare domeinen, maar blijft het sluitingsuur voor de horeca hetzelfde? Dit terwijl de horeca er net alles aan doet om het coronproof te houden. Zoals het vier-personen-aan-één-tafelbeleid en de stoelen die op anderhalve meter van elkaar staan. ”

Nadelig

Bonheiden en Rijmenam grenzen met aan de Vlaams-Brabantse gemeenten Keerbergen, Boortmeerbeek en Haacht. Enkele horecazaken liggen zelfs op enkele meters afstand van de provinciegrens, maar moeten wel de ‘Antwerpse’ maatregelen blijven opvolgen en dus twee uur vroeger sluiten dan hun Vlaams-Brabantse concullega’s.

“Dat men nu nog steeds het sluitingsuur van 23.00 uur blijft hanteren, is dus bijzonder nadeling voor onze horecazaken”, gaat waarnemend burgemeester Vanmarcke verder. “Waarom kan het sluitingsuur in de provincie Antwerpen ook niet worden opgetrokken tot 1.00 uur zoals in heel Vlaanderen?”

Niet rijmend

Ingaan tegen de beslissing van de Antwerpse gouverneur kan Vanmarcke niet. Hij moet de instructies van Berx opvolgen zoals zij hen oplegt. “Ik zal dat ook doen want ik begrijp dat er doortastende maatregelen nodig zijn”, benadrukt de waarnemend burgemeester. “Alleen rijmen ze niet echt met elkaar.”