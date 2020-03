Waar kan je in Bonheiden eten bestellen tijdens coronacrisis? Lees het hier Antoon Verbeeck

20 maart 2020

09u28 0 Bonheiden Door de verplichte sluiting tot 3 april springen er heel wat horecazaken op de kar van het afhalen en het aan huis leveren. Wij helpen graag een handje door enkele takeaway- en levermogelijkheden in Bonheiden onder de aandacht te brengen.

Bastiano

“Het breekt ons hart maar het restaurant staat vanaf morgen even op pauze. De traiteur is vanaf nu de rots in de branding zolang de maatregelen aanhouden. We vliegen er in.” Coronacrisis of niet, bij Bastiano in hartje Bonheiden staan ze nog steeds in de keuken. Het restaurant is gesloten, maar de traiteurdienst draait nog op volle toeren. Op het menu van de take away staan verschillende Italiaanse klassiekers. Afhalen kan in de winkelafdeling van de zaak. Bestellen doe je via de telefoon (015 34 00 17).

Wabi Sabi Sushi Bar

De zaak langs de Rijmenamseweg focust zich de komende weken op afhaal. Bestellen doe je via de website van de Wabi Sabi Sushi Bar, waar je de gewenste gerechten gewoon kan aanklikken. Afhalen kan telkens tussen 12 en 14.30 uur of 17.30 tot 22 uur. Klanten moeten rekening houden met een bereidingstijd van 45 minuten.

Lasagneria

Restaurant Lasagneria komt met een ‘blijf thuis’ menu op de proppen. Zo’n menu bestaat uit twee hapjes, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. De prijs bedraagt 35 euro, met gratis levering, in een straal van 10 km van Rijmenam. Woon je verder? Dan betaal je 5 euro voor de levering of. Als thuis leveren niet mogelijk is, dan kom je afhalen in Watermolenstraat 25 te Rijmenam. Bestellen doe je via de website of met de telefoon (0499 73 43 78).

Square

Wie trek heeft in een pizza kan de komende weken nog steeds terecht bij pizzazaak Square aan de Rijmenamseweg. Elke avond, 7 op 7, kan je een pizza bestellen via 015 52 51 52. Op de menukaart staan zowel klassiekers als de Margherita en Tonno alsook enkele speciale varianten, zoals de Mare e Monti en Lucifero.