Vrouw (53) uit Bonheiden sterft bij bootongeval in Rotterdam TVDZM

19 augustus 2019

09u00 1 Bonheiden In Rotterdam is afgelopen weekend de 53-jarige Heidi Swinnen uit Bonheiden om het leven gekomen. De vrouw was betrokken bij een bootongeval op de Nieuwe Maas. Haar plezierboot werd aangevaren door een speedboot. De nabestaanden van de vrouw blijven intussen achter met heel wat vragen.

Het ongeval gebeurde vrijdagnamiddag omstreeks 16.30 uur. Ter hoogte van het Antwerpse Hoofd werd een plezierboot aangevaren door een speedboot aan hoge snelheid. Heidi overleefde die botsing niet. Naar verluidt zat zij samen met haar man met hun rug naar de speedboot toe.

Verschillende andere mensen raakten gewond. Twee mensen konden tijdig wegspringen en belandden in het water. De schipper van de plezierboot, die ook zelf zwaargewond geraakte, kon hen en Heidi uit het water halen maar voor de 53-jarige uit Bonheiden kwam alle hulp te laat.

Kneuzingen

Ook Heidi’s man raakte bij de aanvaring gewond. Hij is momenteel herstelende van enkele kneuzingen. Momenteel wordt er alles in werking gesteld om haar lichaam zo snel mogelijk over te brengen naar België. “Zij was zo’n fantastische zus”, reageert haar broer Kurt. “Ze zat nooit stil en was erg sportief. Ze zat volop in de fleur van haar leven. Dit is niet te vatten.”

De politie in Nederland is intussen al een onderzoek opgestart naar de exacte omstandigheden. De 46-jarige schipper van de speedboot opgepakt, verhoord maar werd hij intussen weer vrijgelaten. Volgens de Nederlandse media was de veertiger op het moment van het ongeval onderweg naar een werf in de haven van een scheepsbouwbedrijf waarvoor hij werkt.

Snelheid

De nabestaanden van Heidi wachten nu het verdere onderzoek van de Nederlandse politie af en nemen de schipper (59) van de plezierboot niets kwalijk. Volgens hen zou de man correct hebben gehandeld. Wel blijft de familie achter met heel wat vragen. “Waarom mogen zulke boten er varen en dan nog aan zo’n snelheid”, luidt het. Ook de 59-jarige schipper van de plezierboot zal nog worden verhoord. Dat kon tot op heden nog niet gebeuren.

Heidi laat vier kinderen achter uit een vorig huwelijk.