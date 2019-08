Vrouw (52) uit Bonheiden sterft bij bootongeval in Rotterdam TVDZM

19 augustus 2019

09u00 0 Bonheiden De vrouw die afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een pleziervaart op de Nieuwe Maas in Rotterdam is een 52-jarige uit Bonheiden. Dat melden verschillende kranten maandagochtend.

Ter hoogte van het Antwerpse Hoofd kwam haar boot in aanvaring met een andere boot. Daarbij vielen in totaal twaalf mensen in het water. Watertaxi’s en andere boten in de buurt haalden de slachtoffers uit het water. Bij het bootongeval raakten meerderen opvarenden gewond. Voor de 52-jarige uit Bonheiden kwam spijtig genoeg alle hulp te laat. Zij overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Ook haar man zat in de boot die betrokken raakte bij het ongeval. Hij is momenteel herstelende van enkele kneuzingen. De Nederlandse politie is intussen een onderzoek opgestart naar de omstandigheden. De twee schippers werden intussen al verhoord.

