Vrijwillige lesgevers mogen zich aanmelden bij GC ‘t Blikveld Antoon Verbeeck

10 juli 2019

GC ‘t Blikveld uit Bonheiden zoekt naar nieuwe vrijwillige lesgevers. Het gemeenschapscentrum staat bekend om zijn uitgebreid wekelijks cursusaanbod, gegeven door zo’n 35 vrijwilligers. “Om dit aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwillige lesgevers om onze ploeg te versterken. Concreet zijn we op zoek naar een lesgever voor: Engels voor beginners, Engels conversatie, Frans theorie gevorderden, Italiaans voor beginners, Kleding, Plastische kunsten avondcursus, Spaans voor beginners en Spaans conversatie.” Geïnteresseerden nemen contact op met Sofie Teughels, via 015/50.28.75 of sofie.teughels@bonheiden.be. “Samen bekijken we wat jij kan betekenen voor onze cursussen. Een lesgeversdiploma hoef je niet te hebben”, luidt het.