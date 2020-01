Vrienden en collega’s brengen hommage aan presentator en verteller Francis Verdoodt: “Inspiratiebron voor velen”









Antoon Verbeeck

24 januari 2020

15u31 0 Bonheiden Vrienden en collega’s van de overleden presentator, dichter, verteller en docent Francis Verdoodt uit Bonheiden brengen binnen enkele weken een hommage in zowel zijn thuisgemeente als in Mechelen. Verdoodt, bekend om zijn liefde voor woord en zijn warme stem, overleed in 2018. Hij werd er 76. Zo’n 50 dichters, muzikanten en artiesten, die met hem samenwerkten of door hem geïnspireerd werden, nemen deel aan de hommage.

Ereburger van Bonheiden Francis Verdoodt is bij het brede publiek bekend van poëzie- en vertelprogramma’s als het Sprookjestheater, Prikballon en Schooltelevisie, maar hij deed veel meer dan dat. Verdoordt gaf onder meer les aan de TSM (Technische Scholen Mechelen), aan de conservatoria van Mechelen, Antwerpen, Gent en Brussel en was ook een tijd inspecteur van het Deeltijds Kunstonderwijs. “Na zijn overlijden wilde ik voorkomen dat er tal van herdenkingsinitiatieven zouden opgestart worden. Het leek mij gepaster om alle ideeën samen te voegen tot één kwaliteitsvolle en mooie hommage aan Francis. Toen ik de zegen kreeg van zijn dochters, heb ik een werkgroep samengesteld. We komen quasi maandelijks samen om zaken af te spreken”, vertelt Willem Verheyden, regisseur van de hommagevoorstelling.

Groot voorbeeld

“We willen laten zien dat Francis voor heel veel mensen veel betekend heeft. Hij inspireerde. Zelfs in die mate dat sommige mensen besloten om van woord hun job te maken. De kracht van het woord vond Francis belangrijk, en hij kon het overbrengen als geen ander. Francis was voor mij persoonlijk mijn grote voorbeeld, een leermeester. Ik ben hem blijven volgen tot het einde.” Onder andere documentairemaker van VRT Wannes Deleu, Jan Vanlangendonck van radio 1, oud-spelers van het Mechels Stadspoppentheateren van Beeldsmederij De Maan, en ex-collega’s, oud-leerlingen en jongeren van de afdeling Woord van het Conservatorium Mechelen/Bonheiden staan op het podium. “We hebben eerst alle projecten van Francis opgelijst en daarna gekeken welke teksten of nummers gepast waren voor de hommage. Op basis daarvan zijn we mensen gaan zoeken, maar vaak wisten deelnemers ook al wat ze precies wilden brengen. Een vijftigtal personen zullen op de planken staan. Het wordt een mooie avond met dichters, muzikanten en artiesten die met hem samenwerkten of door hem geïnspireerd werden. En we geven een inkijk in unieke beelden uit het rijke VRT-archief.”

Goede doelen

De namiddagvoorstelling op zondag 1 maart in Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld is reeds uitverkocht. Voor de avondvoorstelling van 29 februari in Stadsschouwburg Mechelen zijn er nog wel tickets beschikbaar. De opbrengst van de ticketverkoop gaat naar twee doelen die Verdoodt nauw aan het hart lagen: het Regenboogkoor van Woonzorgcentrum Den Olm in Bonheiden en de woordafdeling van het Conservatorium van Mechelen/Bonheiden. Het lokaal bestuur van Bonheiden opent aansluitend op de hommage in ‘t Blikveld ‘de Woordentuin’ op het buitenplein tussen het gemeenschapscentrum en het gemeentehuis. Meer informatie over dit project volgt later nog.

Tickets voor de hommage in Mechelen via deze link.