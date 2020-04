Voorrangsattest voor zorgverleners die willen winkelen in Bonheiden Antoon Verbeeck

01 april 2020

14u40 0 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden introduceert een voorrangsattest voor zorgverleners uit de gemeente. Wie in het bezit is van dergelijk attest krijgt voorrang bij lokale handelaars.

“Bonheiden wil zorgverleners zoveel mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode. Daarom lanceren we in Bonheiden een voorrangsattest voor zorgverleners. Aan de hand van dit voorrangsattest, in de vorm van een pasje, krijgen zorgverleners voorrang bij de supermarkten en apotheken in Bonheiden. Het is aan de deelnemende handelaars om te bepalen welk voorrangssysteem ze hanteren”, zegt schepen van Lokale Economie Bart Vanmarcke (Open Vld).

Zorgverleners kunnen hun attest aanvragen via het e-loketformulier op www.bonheiden.be/zorgpas. Aan de handelaars wordt gevraagd om een poster uit te hangen. “Op die manier tonen ze aan dat ze deze campagne mee steunen. De poster kan gedownload worden op dezelfde webpagina, www.bonheiden.be/zorgpas”, klinkt het.