Voormalige leerkracht op Rijmenamse Mart Yvonne De Winter krijgt straatnaam in de wijk: “Haar bescheidenheid maakte haar populair” Antoon Verbeeck

04 juni 2020

15u54 6 Bonheiden De nieuwe verkaveling aan het kruispunt Weynesbaan-Plasstraat in de Rijmenamse wijk Mart wordt vernoemd naar Yvonne De Winter. Het lokaal bestuur van Bonheiden liet inwoners zelf bepalen wiens naam de verkaveling zal dragen. Als voormalige leerkracht van de Mart en Rijmenammer in hart en nieren kwam De Winter als winnaar uit de bus.

Yvonne De Winter, geboren op 7 november 1907 en overleden in 2003 in Rijmenam, startte haar loopbaan, als jonge onderwijzeres in Boortmeerbeek. Na haar huwelijk met Emiel Verstraeten, ruilde ze na vijf jaar Boortmeerbeek in voor de jongensschool op de Rijmenamse Mart, waar ze in 1937 haar intrede maakte. In 1954 promoveerde ze er tot schoolhoofd. “Mijn moeder ging uiteindelijk in 1960 op pensioen”, vertelt dochter Griet, één van de zes kinderen van Yvonne en Emiel. “Ze hield van haar werk en van de Mart. 23 jaar lang gaf ze les aan de eerste drie studiejaren en ze was altijd fier wanneer de eerstejaars rond kerstmis het lezen onder de knie kregen. Mijn moeder was heel begaan met de jongens en met de gezinnen van de Mart, die vaak heel groot waren en het niet al te breed hadden. Later hebben we ontdekt dat ze tijdens de oorlog heel wat gezinnen heeft geholpen aan kleding en eten, allemaal in stilte.”

Trots

“Mijn moeder was zeer bescheiden, en dat maakte haar populair. Een straatnaam? Daar zou ze zelf niet op zitten te wachten”, lacht Griet. “Wij hebben haar dossier ingediend bij de gemeente, maar blijkbaar waren er nog inwoners die haar naam hadden doorgegeven. Dit resultaat hadden we echt niet zien aankomen. Ik ben ontzettend fier op mijn moeder en trots dat er nu ook straat naar haar wordt vernoemd. Waar anders dan op de Mart past de naam van Yvonne De Winter?”

Stemmen

De Winter was één van de dertien vrouwennamen die via participatieplatform 2820vraagt werden voorgedragen als keuze. In het kader van de actie #MeerVrouwOpStraat van presentatrice Sofie Lemaire wil het lokaal bestuur meer vrouwennamen in het straatbeeld krijgen. “Maar liefst 261 stemmen van inwoners van Bonheiden en Rijmenam werden geregistreerd. Aangezien het verschil tussen de score van Ankie Van Dievel, de vrouw die veertig jaar geleden de briefschrijfkern van Amnesty International opgericht heeft, en Yvonne De Winter minder dan vijf punten bedroeg, lag de eindbeslissing bij het college van burgemeester en schepenen”, deelt schepen Mieke Van den Brande (CD&V) mee.

Inhuldiging

Het schepencollege koos uiteindelijk voor De Winter, de naam die ook de meeste stemmen kreeg via 2820vraagt. “Yvonne De Winter gaf les in de jongensschool op de Mart, vlakbij de nieuwe verkaveling. Ze heeft jaren in het schoolhuis gewoond en ze was een graag geziene leerkracht, die voeling had met de noden van de leerlingen en de mensen van de Mart. De plechtige inhuldiging van de straat zal gebeuren wanneer de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dit toelaten”, klinkt het.