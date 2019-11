Vlaanderen geeft groen licht aan herontwikkeling Meuropsite Antoon Verbeeck

12 november 2019

13u28 6

De Vlaamse Regering geeft groen licht aan het ontwerp van de Brownfieldconvenant voor de ontwikkeling van het terrein van de Meuropfabriek in Rijmenam. Er liggen plannen op tafel om er een nieuwe wijk aan de Dijle te realiseren waar wonen, werken en recreatie centraal staan. “Met deze beslissing geven we de voormalige Meuropsite aan de Dijle in Rijmenam een nieuwe bestemming. Wat nu een verwaarloosd terrein is, wordt in de toekomst een wijk waar de inwoners kunnen wonen, werken en ontspannen. Daarvoor slaan verschillende overheden en de private sector de handen in elkaar”, aldus Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V). De Vlaamse Regering geeft ook de opdracht aan het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen om in samenwerking met de gemeente Bonheiden op het gepaste tijdstip een inspraakvergadering te organiseren.