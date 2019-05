Vlaams Parlementskandidaat Bart Vanmarcke voert ludieke campagne: “De verkiezingskoorts stijgt dus gaan wij samen met scholieren de hoogte in om het debat te voeren.” TVDZM

14u25 10 Bonheiden Op de voorlaatste dag voor de Federale en Vlaamse verkiezingen heeft schepen uit Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld) op een ludieke wijze campagne gevoerd. Hij staat bij de komende verkiezingen op plaats dertien voor het Vlaamse Parlement. Samen met een tiental leerlingen ging hij in kleine groepjes omhoog met een hoogtewerker. “Zo willen we met de jongeren omhoog om er het debat te voeren”, vertelt Vanmarcke.

Vanaf 12 uur offerden enkele scholieren uit het vijfde middelbaar van het Sint-Romboutscollege in Mechelen hun middagpauze maar al te graag op. De ludieke actie werd last-minute in het leven geroepen, maar is volgens de Open Vld-kandidaat voor het Vlaams Parlement wel belangrijk. “Iedereen praat over de jeugd, maar niemand praat mét hen”, zegt Bart Vanmarcke. “Ik wil het met hen hebben over mobiliteit en onderwijs.” Ook de scholieren zelf waren snel overtuig om deel te nemen. “Uiteraard”, vertelt de zestienjarige Lucas uit Economie Moderne Talen. “Ik ben zelf politiek geëngageerd en heb verschillende vragen over de lage emissiezones.” Ook Nicolas (16) en Eline (16) uit Bonheiden waren meteen te vinden om het debat aan te gaan. “Ik wou zijn standpunt wel eens weten over het idee van Groen in verband met de bedrijfswagen”, zegt Eline. “Ikzelf vind dat geen goed idee. Niet enkel kunnen hierdoor jobs verdwijnen, maar is het praktisch moeilijk haalbaar. Bovendien werkt mijn vader voor het bedrijf dat de bedrijfswagens verkoopt.”