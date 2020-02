Vlaams bedrijf start met virtuele jobbeurs: “Beurs bezoeken en solliciteren kan ook vanuit je luie zetel” Jobbeurs online laat je solliciteren via video call systeem Antoon Verbeeck

13 februari 2020

15u10 0 Bonheiden In je luie zetel zitten en ondertussen op een jobbeurs naar werk zoeken; dankzij de virtuele jobbeurs van het bedrijf Fairtual Technologies kan het allemaal. Michèle Roggemans uit Bonheiden en Bruggeling Diego Dupont openden eind januari hun ‘Konnekt Virtual Job Fair’, een virtuele jobbeurs, waarop bedrijven hun werkgeversmerk en vacatures etaleren en waar bezoekers rechtstreeks kunnen solliciteren via een ingebouwd video call systeem.

De virtuele jobbeurs bezoeken doe je gratis en als werkzoekende kan je zowel via een registratie of met een anoniem profiel de beurs betreden. Daarna krijg je de keuze uit verschillende virtuele paviljoenen die verschillende standen tellen. “Wanneer je onze virtuele jobbeurs bezoekt, zal je merken dat het dezelfde sfeer uitstraalt als een fysieke beurs. Er lopen mensen rond, er wapperen vlaggen en bedrijven hebben hun eigen stand ingericht”, zegt Michèle, die samen met Diego aan de wieg stond van het bedrijf. “Klik je op één van die standen, dan krijg je te zien welke vacatures er beschikbaar zijn. Wil je een stap verder gaan, dan kan je via een chat en video call systeem in contact komen met het bedrijf. Bedrijven dienen dus beschikbaar te zijn voor een gesprek.”

Geen wachtrijen

“Fysieke beurzen krijgen het alsmaar moeilijker. Denk maar aan Batibouw, dat jaar na jaar de bezoekersaantallen ziet dalen. Tijden zijn veranderd. Mensen zien het vaak niet meer zitten om na het werk nog snel naar Brussel, Gent of Antwerpen te rijden, in de file te staan, 10 euro voor de parking te betalen en dan, na enkele uren, nog vermoeid naar huis te rijden. Een virtuele beurs bezoek je van thuis, vanuit je zetel met een wijntje in de hand en de kinderen op de achtergrond. Op een virtuele beurs luistert of kijkt er niemand mee hoe jij in gesprek gaat met een toekomstige werkgever en van wachtrijen is er ook geen sprake. Ook voor het bedrijf is het interessant. Deelnemen aan een virtuele beurs kost een fractie van wat een fysieke beurs kost.”

Toegevoegde waarde

Toch wil Fairtual Technologies niet de concurrentie aangaan met de fysieke beurzen. Integendeel. “Virtuele beurzen zullen de fysieke niet vervangen, maar zijn een absolute toegevoegde waarde om meer bezoekers aan te trekken. En die bezoekers zijn meer en meer online te vinden”, vertelt Diego. “Met Fairtual Technologies bouwen we ook virtuele beurzen die een verlengstuk zijn voor fysieke beurzen. De eerste beursorganisatoren dienen zich reeds aan.” De komende maanden worden er nog virtuele beurzen georganiseerd die zich toespitsen op een bepaalde sector en provincie. Starten doet men in maart met een beurs voor logistieke- en transportprofielen. Later op het jaar komt de zorgsector aan de beurt. “Er zijn universiteiten en hogescholen die virtuele jobbeurzen organiseren, maar dat is uitsluitend voor hun afgestudeerde studenten. Een virtuele jobbeurs met het concept als het onze is uniek in Vlaanderen. We merken dat er hier iets inzit. Na een week telden we 11.000 bezoekers en ondertussen zijn er een zestigtal bedrijven die een stand hebben op onze virtuele beurs.”

