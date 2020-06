Vijftig kilometer per uur te snel op Putsesteenweg Tim Van Der Zeypen

03 juni 2020

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft op de Putsesteenweg in Bonheiden een autobestuurder betrapt die veel te snel reed. “De chauffeur reed 120 kilometer per uur”, zegt de politiezone. De man reed dus maar liefst vijftig kilometer per uur te snel. Op die plek telt er een maximum toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. De man mag binnenkort een uitnodiging van de politierechtbank verwachten. Hij riskeert er een rijverbod alsook een bijkomende geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. In totaal werden er tijdens de snelheidscontrole 880 chauffeurs gecontroleerd. Naast de extreme hardrijder werden er nog 19 andere snelheidsduivels op de bon gezwierd.