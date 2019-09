Vijfhonderdtal deelnemers voor Bonheiden Loopt TVDZM

15 september 2019

11u50 0 Bonheiden Een vijfhonderdtal lopers hebben dit jaar deelgenomen aan Bonheiden Loopt. De organisatie blikt tevreden terug. Opvallende vaststelling: “Dit jaar deden er iets meer wandelaars mee dan lopers.”

De wandelaars begonnen er zaterdagnamiddag omstreeks 14.00 uur al aan. Voor hen was er een tocht voorzien van zeven kilometer. Even later mochten de lagere schoolkinderen eraan beginnen. De kinderen liepen per graad hun afstand die varieerde tussen tussen de vijfhonderd en duizend meter. Om 18u werd dan uiteindelijk het startschot gegeven voor de looptocht van 7,5 kilometer door Bonheiden. “Een soort urban trail langs rustige straten, enkele gebouwen en door de natuur”, luidt het bij de organisatie. Inschrijven hiervoor kostte net zoals de wandeltocht vijf euro. Dat geld ging integraal naar het goede doel. De organisatie probeerde dit jaar ook het afval tijdens de loop te beperken. Wandelaars kregen daarom geen wegwerpbekers maar wel herbruikbare drankzakjes uitgedeeld aan de bevoorrading.