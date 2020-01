Verwarmingselement in doucheruimte van kinesist vat vuur TVDZM

21 januari 2020

Hulpdiensten zijn vanmiddag omstreeks 13.00 uur moeten uitrukken naar de Boeimeerstraat in Bonheiden. In de doucheruimte van een kinesist vatte een verwarmingselement vuur. Enkele aanwezigen merkten de brand op en verwittigde de hulpdiensten. Zij ondernamen ook een eerste bluspoging. Bij aankomst van de brandweer was het vuur al grotendeels gedoofd en moest er enkel worden geventileerd en nageblust. De schade bleef beperkt. Bij de brand raakte niemand gewond.