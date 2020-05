Verlichting voor paadje aan Sint-Maartensberg, op voorstel van kindergemeenteraad Antoon Verbeeck

Op voorstel van de Bonheidense kindergemeenteraad werd er slimme verlichting geplaatst achter Sint-Maartensberg in Rijmenam, in het steegje richting de Dijle. Kinderen gebruiken dit vaak als een kortere weg om niet door het centrum te moeten rijden. Tot voor kort was het een donker paadje. “Dat onze kindergemeenteraad steeds erg betrokken is bij het reilen en zeilen van onze gemeente is alom bekend. De kinderen komen ook regelmatig met leuke ideeën op de proppen. Zo werd er recent een lumineus idee van onze vorige kindergemeenteraad uitgevoerd”, deelt het schepencollege mee. “De slimme verlichting aan het paadje gaat automatisch aan wanneer iemand er langsgaat. De persoon wordt gedetecteerd door een bewegingsmelder. De eerste armatuur praat tegen de volgende, welke vervolgens ook automatisch aangaat. Wanneer er na een tijdje geen beweging meer gedetecteerd wordt, vallen de lampen automatisch uit.”