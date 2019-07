Verketterd festival verhuist naar Bonheiden: “De fans zijn in ons blijven geloven” Wannes Vansina

22 juli 2019

17u23 0 Bonheiden “Het heeft zeker een deuk achtergelaten.” Miguel Andres Ska is er nog altijd niet goed van hoe het zijn Vintage Village Festival is vergaan. In het voorjaar verloor het tot twee keer toe zijn locatie, maar de organisator gaf niet op. Op 13 en 14 september vindt het festival wél plaats. “Met dank aan de fans en de gemeente Bonheiden.”

De eerste editie van het Vintage Village Festival vond vorig jaar plaats in het Rubenskasteel in Zemst. Omdat het terrein van eigenaar wisselde, kon de tweede editie van het ‘boutique festival’ daar dit jaar niets plaatsvinden en moest de organisator inderhaast uitkijken naar een andere locatie. Hij belandde in de Kleine Bergen in Heindonk. De beloofde recreatiegrond bleek natuurgebied, een vergunning onmogelijk. “Een fout die ik geen tweede keer zal maken”, zegt Andres Ska, bekend van de Cuba Libre-feestjes in Mechelen.

“Pure pech”

Omdat de ticketverkoop al wel van start was gegaan, werd het festival zowat verketterd. De burgemeester van Willebroek stuurde een waarschuwing de wereld in zeker geen tickets te kopen, de politie startte met een onderzoek. “Ik heb toen heel wat over mij heen gekregen. Er werd zelfs fraude gesuggereerd, mogelijk omwille van dat festival in Bree dat kort tevoren oplichting bleek”, verwijst hij naar GOAT. “Ik denk ook dat sommige buurtbewoners schrik hadden dat de rust in het stille Heindonk zou worden verstoord.” Maar hij staat recht in zijn schoenen. “Het was een opeenstapeling van pure pech.”

Vergunningen

Hij kon opgeven of doorgaan. Het werd het laatste, ook omdat de fans trouw bleven. “90 procent van de mensen die al een ticket hadden, hebben dat omgeruild naar de nieuwe datum. Een teken dat er toch geloof was in onze organisatie. Zelf zijn we ook altijd blijven geloven in de goede afloop.” Intussen heeft hij een nieuwe locatie beet: de Zellaerdreef in Bonheiden, een terrein tegenover de kerk waar in het verleden ook al ruitertornooien en kerstboomverbrandingen werden georganiseerd. De burgemeester bevestigde ons dat alle vergunningen in orde zijn.

Tomorrowland

Volgens de organisator is de locatie uitermate geschikt voor het Vintage Village Festival, met ook een parking vlakbij. Hij hoopt op eenzelfde opkomst als in Zemst vorig jaar: zo’n 800 bezoekers per dag. Het festival maakte al een hele reeks namen van deejays bekend. De bekendste en headliner is Undercatt, dat afgelopen weekend nog op Tomorrowland stond. In totaal zullen een 40-tal namen optreden op drie verschillende podia.

“Supergoedkoop”

Tickets kosten 13 (vrijdag), 15 (zaterdag) of 23 euro (combiticket). “Dat is supergoedkoop en een bewuste keuze. Festivals worden alsmaar duurder en duurder. Wij willen een goedkoop festival organiseren, maar met een kwaliteitsvolle line-up”, besluit hij. Meer informatie op www.facebook.com/VintageVillageFestival.