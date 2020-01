Verkeerstellingen voor komst van nieuwe wijk in Rijmenam Antoon Verbeeck

16 januari 2020

In Rijmenam worden deze maand op verschillende plaatsen kruispunttellingen en slangentellingen uitgevoerd. De tellingen kaderen in een mobiliteitsonderzoek dat wordt gevoerd voor de ontwikkeling van Dijledonk, de nieuwe wijk op de Meuropsite. De kruispunttellingen zullen van 20 tot 28 januari worden uitgevoerd op de kruispunten Oude Keerbersebaan-Kruisstraat-Hoogstraat-Sint-Jansstraat, Brugstraat-Hoogstraat en Lange Dreef-Kruisstraat. Telkens van 7 tot 9 uur en 16 tot 18 uur. De slangentellingen, waarbij rubberen slangen op het wegdek gespannen en verbonden worden met een teltoestel, gebeuren op 28 januari in de Lange Dreef, Korte Dreef, Dijleweg, Oude Keerbergsebaan en Brugstraat, gedurende de hele dag.