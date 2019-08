Verkeersremmende brug in Bruinbeekstraat wordt volgend jaar verwijderd Antoon Verbeeck

12 augustus 2019

14u01 0 Bonheiden De verkeersremmende constructie in de Bruinbeekstraat in Bonheiden wordt door het lokaal bestuur verwijderd. De metalen brug werd in 2017 geplaatst, maar kreeg weinig bijval in de buurt. Tijdens rioleringswerken in de straat in 2020 wordt de brug afgebroken.

De brug kwam er onder het bewind van het vorige gemeentebestuur en kreeg vanaf de eerste week al kritiek te slikken. In het voorjaar van dit jaar maakten buren van de Bruinbeekstraat opnieuw duidelijk dat ze de verkeersremmer liever kwijt dan rijk zijn. “De uitslag van een stemming tijdens een door het lokaal bestuur georganiseerde bewonersvergadering was unaniem. Er waren zo’n 50 buren aanwezig en die waren allemaal voorstander van andere maatregelen om het verkeer in hun straat te doen remmen”, zegt schepen van Mobiliteit in Bonheiden Bart Vanmarcke (Open Vld). “Verschillende buren gaven aan dat de metalen brug met haar smalle doorgang gevaarlijk is. Dat je bij een inschattingsfout de wagen zou kunnen beschadigen.” Het lokaal bestuur volgt de mening van de buren en grijpt in. “Wij gaan nu geen zotte kosten doen en van vandaag op morgen de brug weghalen. In het najaar van 2020 starten er rioleringswerken in de Bruinbeekstraat. Het asfalt wordt vernieuwd en de brug moet dan toch afgebroken worden. Aangezien de buurt het zo unaniem eens was over de brug, hebben we besloten om ze nadien niet opnieuw terug te plaatsen.”

Gevaarlijk

Buren uit de Bruinbeekstraat, een zone 30, reageren opgelucht. “Ik woon dicht aan de brug en heb er al vaak vrachtwagens zien terugdraaien. Die moeten dan eerst helemaal tot aan de Oude Baan achteruit rijden om hun bocht te kunnen maken. De brug maakt het er alleen maar gevaarlijker op”, reageert inwoner François Van Clemen. Al zijn er hier en daar ook twijfels over de alternatieven. “De eerste weken zag je de vuilkar sukkelen om erdoor te kunnen rijden en blijkbaar was het ook lastig voor de hulpdiensten. Ik heb niets tegen de brug, maar misschien is het inderdaad toch beter dat ze verdwijnt. Nu wordt het verkeer alleen maar afgeremd aan de brug. Misschien kan het lokaal bestuur de voorrangsregels aanpassen en zijn paaltjes op verschillende locaties in de straat efficiënter, als daar plaats voor is natuurlijk”, vertelt inwoner Tiffany Bats. “Hoewel ik de brug origineel vind, vermoed ik dat paaltjes even efficiënt zijn. Extra controles lijken me nodig te zijn”, aldus buurvrouw Chris Rijmenams.

Zone 50

“De Bruinbeekstraat zal na de riolerings- en wegeniswerken een zone 50 worden. Er komen ook langs beiden straatkanten nieuwe fietspaden op het stuk van de Putsesteenweg naar de Oude Baan. Als alternatief voor de brug denken we aan plooipaaltjes”, besluit de schepen.