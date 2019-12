Veel kinderen op pad voor koekenzingen Wannes Vansina

31 december 2019

14u37 4 Bonheiden De jaarwisseling is voor veel kinderen het sein om liedjes te gaan zingen in ruil voor zoets. De traditie blijkt nog lang niet uitgezongen.

Dinsdag waren er veel kinderen op pad in Bonheiden voor het koekenzingen. Bij veel bewoners en handelaars werden ze gul beloond voor hun liedje, al bleken die laatste niet altijd tijd te hebben voor de zangertjes. ‘Lieve kindjes, je moet niet zingen. Het is een beetje druk hier. Neem maar een snoepje’ stond bij een winkelier te lezen in een goed gevulde snoepmand.

Ook politici bakken graag zoete broodjes met de kinderen. N-VA trakteert woensdag in Bonheiden en Rijmenam op pannenkoeken en chocolademerk, dinsdag serveerde Samen Anders al 500 pannenkoeken in Sint-Katelijne- en Onze-Lieve-Vrouw-Waver. “Er waren meer zangers dan vorig jaar. Vorig jaar brachten we na afloop nog pannenkoeken naar het rustoord, dat was dit jaar niet nodig”, lacht Tom Ongena.