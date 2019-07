Uitbaters stoppen na 28 jaar met restaurant Zellaer Kristof De Cnodder

26 juli 2019

14u09 0 Bonheiden Het bekende restaurant Zellaer, aan de Putsesteenweg in Bonheiden, sluit op 18 augustus aanstaande de deuren. Uitbaters Karl Reyniers en Christel Verbergt slaan na 28 jaar een andere weg in.

“We willen al onze klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen, maar de laatste tijd begon de passie voor het restaurantleven bij mij een beetje te doven. Dan is het natuurlijk beter dat je stopt”, zegt Karl, die bijna drie decennia lang chef-kok was van Zellaer. “Zelf stap ik nu in een toeleveringsbedrijf voor de horeca. Ik ga heerlijk verse champignons aan de man proberen te brengen.” Mede-uitbaatster Christel is nog op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Overnemer gezocht

Vanaf nu mogen kandidaat-overnemers zich melden. “Een overnemer kan in principe van vandaag op morgen beginnen, want het gebouw is altijd goed onderhouden en heeft alle nodige voorzieningen”, verzekert Karl. “Nauwelijks vier jaar geleden werd de keuken helemaal vernieuwd.”

Met de mensen die in het najaar nog een feest hadden gepland in Zellaer zullen de afscheidnemende eigenaars een regeling treffen.