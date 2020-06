Twintiger sloeg zwangere partner Tim Van Der Zeypen

24 juni 2020

Een 28-jarige man uit Bonheiden is schuldig bevonden aan partnergeweld. De twintiger stond terecht voor partnergeweld. In april 2018 sloeg hij tot twee keer toe zijn partner. Die laatste was op het moment van het geweld zwanger. De vrouw van de 28-jarige moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Daar werden de verwondingen vastgesteld. Volgens het parket waren de feiten bewezen. Het vorderde een probatie-opschorting. De twintiger ontkende de feiten niet. Hij gaf op zitting toe dat hij zijn hand op haar mond had gelegd om verdere discussies tegen te gaan en sprak verder enkel over een duw. Hij ging wel akkoord met de probatie-opschorting en kreeg die dus ook.