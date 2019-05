Tot drie kwartier aanschuiven in Bonheiden door haperende stemcomputers TVDZM

26 mei 2019

10u50 0

In Bonheiden verliep het stemmen vanochtend wat moeizamer dan tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Bonheidenaars die hun stem moesten gaan uitbrengen in stembureau 21 in het Cultureel Centrum 't Blikveld moesten tot 45 minuten aanschuiven. De oorzaak was naar verluidt te vinden bij haperende stemcomputers. Omstreeks 10.30 uur leken de problemen opgelost maar was het toch nog ruim een half uur aanschuiven.