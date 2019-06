Tijdelijke parking Kastanjebos is opnieuw speelparadijs voor kinderen Antoon Verbeeck

27 juni 2019

Het Kastanjebos in Rijmenam werd vandaag feestelijk heropend als kinderspeeltuin. Kleuters van de nabijgelegen school De Knipoog speelden samen met de gemeentelijke mascotte Rijmie en enkele medewerkers van de jeugddienst spelletjes in het bos. “Domein Sluyts, ook wel bekend als het Kastanjebos, werd vanaf maandag 28 januari tijdelijk ingericht als parking. De maatregel kaderde binnen de rioleringswerken van Rijmenam-Centrum. De handelaars van de Lange Dreef werd zo een hart onder de riem gestoken tijdens de ingrijpende werken in deze straat. Nergens in de Lange Dreef kon er immers nog gereden, laat staan geparkeerd, worden. Domein Sluyts bood gedurende enkele maanden het hoognodige soelaas”, aldus mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld). Nu de werken in een laatste rechte lijn liggen, is er niet langer nood aan parkeerplaatsen in het bos. “Deze feestelijke voormiddag vormt dan ook het startschot van een zomer vol spelplezier op de ruime site, waar niet enkel plaats is voor kleuters en zeer jonge kinderen, maar ook voor groepsspelbeleving en skating”, besluit schepen van Jeugd Pascal Vercammen (Open Vld).