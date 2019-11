Tiende en laatste editie van Indische markt: “Tijd voor een nieuw format” Antoon Verbeeck

21 november 2019

4

De tiende editie van de Indian Bazaar van vzw Urli zal de laatste zijn in het bekende format. De vzw wil werk maken van een nieuw concept en zal deze zaterdag dus voor de laatste keer de Indische markt, met de verschillende eet- en souvenirstandjes, organiseren. De opbrengst van het evenement in GC ‘t Blikveld gaat zoals vanouds naar onderwijs voor Indische meisjes. “De meisjes worden zeker niet in de steek gelaten. We willen ons vast en zeker nog inzetten voor het goede doel, maar we vinden dat het tijd is voor iets anders. Iets waar we opnieuw met heel veel enthousiasme onze schouders kunnen onderzetten en dat kleinschaliger is dan het huidige format”, vertelt Bieke Santermans, één van de organisatoren. Ook al wordt het de laatste editie, het gaan het er zeker niet minder feestelijk zijn. “Speciaal voor deze jubileumeditie komt een Indische kok vegetarische gerechten en tikka masala bereiden. Daarnaast zijn er opnieuw optredens en heel wat marktkraampjes.” De Indian Bazaar duurt van 12 tot 20 uur. Toegang is gratis.