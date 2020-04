Stefan Van Loock - perschef Rode Duivels - laat z’n licht schijnen over coronatijdperk: “Voetbal in een leeg stadion? Hoeft voor mij echt niet” Kim Aerts

22 april 2020

23u59 0 Bonheiden “Voetbal in een leeg stadion? Dat hoeft voor mij echt niet”, bedenkt Stefan Van Loock (59) zich. Nu het EK2020 een jaartje opschuift door de coronamaatregelen, concentreert de perschef van de Rode Duivels en de Red Flames zich volop op de evenementen voor 125 jaar KBVB. “Maar er is af en toe wel wat tijd voor andere dingen.”

Voormalig journalist Stefan Van Loock (59) heeft zijn strepen als sportverslaggever verdiend bij VTM. Twintig jaar lang vertoefde hij aan de Medialaan. Hij presenteerde er het sportnieuws en voetbalprogramma’s zoals Goal en Goal Live. Ondertussen is hij de laatste drie jaar persverantwoordelijke voor de Red Flames en de Rode Duivels. In een niet eens zo ver verleden was hij nog een Haachtenaar, maar ondertussen woont hij al zeven jaar in Rijmenam.

Met wie zit je in quarantaine en hoe verloopt dat?

Ik woon alleen en ik vertoef dus ook alleen in quarantaine. Ik werk zoals bijna al mijn collega’s van thuis uit. En dat werk draait vooral rond de organisatie van evenementen voor de 125ste verjaardag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) op 1 september. Tenminste voor zover Covid-19 niet nog meer roet in het eten gooit. Daarnaast is er nu ook wel wat meer tijd voor lezen, schrijven, fietsen, wandelen et cetera. Het woord ‘vervelen’ is lang uit mijn woordenboek geschrapt. De dagen vliegen voorbij.

Hoe beleef je deze vreemde tijden?

Ik onderga ze. Ik ben iemand die het doorgaans moeilijk heeft met sommige van buitenaf opgelegde regels, die mij vaak nutteloos lijken. Maar dit is nu echt niet het geval. Deze maatregelen zijn allemaal heel erg nodig en ik houd mij er dan ook aan. Er staat gewoon veel te veel op het spel. Het is een zeer onwezenlijke situatie. Maar ze is wat ze is. Ik sta er zelfs van versteld hoe weinig moeite ik heb om mij hieraan aan te passen.

Waar haal je nu energie uit?

Ik zou het eerder over inspiratie hebben. Vooral uit de rust die er overal heerst. Niet alleen op straat maar ook in de hoofden van vele mensen. En dan heb ik het hier misschien eerder over berusting. We maken ons misschien druk om futiliteiten. Al kan ik me best voorstellen dat vele mensen zich financieel wel grote zorgen maken. Dat houdt mij op langere termijn ook wel bezig. Komt het allemaal wel terug in orde? On verra.

Het feit dat de wereld gestopt is met draaien, stemt toch tot reflectie. Het stopzetten van het befaamde Nederlandse programma op NPO ‘De wereld draait door’ was misschien wel een voorbode (lacht).

Maar even concreet nu. Mijn energie haal ik uit dagelijkse (ochtend)wandelingen in de mooie streek hier. Ik doe vaak dezelfde wandeling en ontdek toch elke keer weer nieuwe dingen.

Zijn er plannen die je hebt moeten bijsturen?

Vooral professioneel zijn er plannen bijgestuurd door het wegvallen van het EK voor de Rode Duivels en de wedstrijden van de Red Flames. We zouden in de zomer ook met familie naar het huis van mijn zus in Noord-Italië gaan, maar dat wordt ongetwijfeld uitgesteld. Voor het overige had ik nog geen grote plannen. Gelukkig ben ik nog net op tijd naar New York kunnen gaan. Daar heb ik midden februari een fantastische week beleefd. Wat een contrast met de beelden die je nu uit die metropool te zien krijgt. Vreselijk.

Wat leer je deze dagen over je naasten?

Ik merk vooral dat zij heel goed met de situatie omgaan en dat ze ogenschijnlijk makkelijk accepteren dat een aantal voor de hand liggende zaken deze zomer zoals Rock Werchter, barbecues en terrasjes met familie en vrienden niet meteen mogelijk zullen zijn. Ook mijn ouders, die wat hun leeftijd betreft, toch tot de risicogroep behoren, gaan heel nuchter met de situatie om. Maar in feite leer ik dit niet. Het is vooral een bevestiging van hoe ze zijn. En hoe verantwoord ze allemaal met deze bizarre situatie omgaan. Al kan ik wel moeilijk inschatten hoe ze dit gaan volhouden.

Wat mis je het meest?

Momenteel is er niet echt iets wat ik mis, behalve dan het gezellig samenzijn met familie en vrienden. En ik hoop alleen dat als het voetbal herneemt, het ook meteen met publiek is. Voetbal in een leeg stadion, hoeft voor mij echt niet.

Wat ga je anders doen na de ‘bevrijding’?

Persoonlijk ga ik niet echt veel anders doen, al zal ik aanvankelijk misschien wel ruimtes met veel volk makkelijker mijden. Ik zal vooral mijn naasten ervoor behoeden dat ze na de bevrijding te hard van stapel lopen en hun schade meteen willen inhalen. De verleiding zal groot zijn, maar we zullen op de rem moeten gaan staan. Al zal die rem ook wel door de overheid en de commissie van tien specialisten die de ‘post-lockdownperiode’ voorbereiden, wel induwen. Ik denk wel dat een aantal gewoontes nu wel eens de norm zouden kunnen worden. Thuiswerk en vergaderen via conference call bijvoorbeeld. Dat loop behoorlijk gesmeerd.