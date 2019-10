Sportdiensten organiseren theaterstuk met boodschap Antoon Verbeeck

07 oktober 2019

09u10 0

De sportdiensten van Bonheiden en Putte organiseren samen met productiehuis Uitgezonderd en de Vlaamse Trainersschool de theatervoorstelling ‘En Garde’. Deze voorstelling belicht de (de)motiverende impact van trainers, bestuur, ouders en vrienden op een jonge sporter. Hebben al de verwachtingen, aanmoedigingen en trainingstips wel het gewenste effect, stelt de voorstelling in vraag. ‘En Garde’ wordt op woensdag 16 oktober om 20 uur gespeeld in Gemeenschapscentrum ‘t Blikveld. Tickets zijn verkrijgbaar bij de sportdiensten aan 8 euro per stuk.