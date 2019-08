Speelpleinwerking Weyneshof bouwde kapel om tot polyvalente ruimte voor kleuters Antoon Verbeeck

07 augustus 2019

17u44 0 Bonheiden Bij speelpleinwerking Weyneshof in Rijmenam ging vandaag de vernieuwde accommodatie de Schuur officieel open. Wat ooit een kapel was voor buurtbewoners is nu een polyvalente ruimte voor kleuters. “We hebben een heel groot domein, maar het ontbrak ons nog aan binnenspeelruimte”, klinkt het bij het bestuur van Weyneshof.

Al enkele jaren is Weyneshof vzw bezig met het renoveren van de eeuwenoude gebouwen op hun domein aan de Weynesbaan. De grootste realisatie van de afgelopen jaren was de totaalrenovatie van de Schuur, het gebouw dat tot ongeveer tien jaar geleden dienst deed als kapel, maar van oorsprong een schuur was bij het hoevecomplex vooraan het domein. “Enkele jaren geleden zijn we met de verbouwing van de Schuur gestart; geen kleine klus. Er kwamen nieuwe voorzieningen, een vals plafond een nieuwe vloer en er werd een industriële keuken geïnstalleerd. De verbouwingswerken verliepen in drie fases”, weet Selim Abdou, bestuurd van de vzw en voorzitter van de domeinraad.

“De Schuur zal voornamelijk onderdak bieden aan onze kleuters. We hebben een heel groot domein, maar het ontbrak ons nog aan binnenspeelruimte, specifiek voor die leeftijdscategorie. Momenteel ontvangen we dagelijks een zestigtal kleuters op het domein. In het verleden konden wij ze alleen maar opvangen in een kleinere hoeve, waar te weinig plaats was. Dat probleem is nu van de baan en met de Schuur hebben we meer speelruimte voor de kinderen én ademruimte voor onze animatoren.” Schepen van Jeugd in Mechelen Abdrahman Labsir (Open Vld) kwam de vernieuwde accommodatie van Speelpleinwerking Weyneshof officieel openen. Kinderen en animatoren traden op voor de schepen, die vervolgens op het domein een rondleiding kreeg. De stad Mechelen heeft de realisatie van de vernieuwde schuur mede mogelijk gemaakt door de nodige financiering te voorzien. “De vernieuwingswerken hadden een prijskaartje van zo’n 80.000 euro, waarvan wij zelf een vierde moesten betalen. Als vzw halen wij alleen inkomsten uit de verhuur van onze accommodatie en de inschrijvingsgelden van de kinderen. Wij zijn dan ook heel tevreden met de financiële steun van Stad Mechelen”, legt Selim uit.

Ook De Schuur zal verhuurd worden. De zaal biedt plaats aan maximum 50 personen, telt een volledig uitgeruste keuken, een sanitaire blok en een terras buiten. “Voor recepties en communievieringen is dit ideaal, alsook voor verenigingen”, klinkt het. “De verbouwing van De Schuur kunnen we nu van ons lijstje schrappen, maar er staan nog een aantal werken op til. Ieder jaar onderzoeken we waar er nog verbeteringen nodig zijn. Zo zullen we tegen de zomer van 2020 onze eetruimte voorzien van nieuwe ramen en deuren en maakt een oud afdak plaats voor een nieuw exemplaar.”