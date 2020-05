Speelpleintje voor kleuters aan Krankhoeve in nieuw jasje: “Andere speelpleintjes volgen nog” Antoon Verbeeck

29 mei 2020

08u57 0 Bonheiden Kinderen kunnen zich voortaan uitleven op het vernieuwde speelpleintje aan de Krankhoeve. Het kleutergedeelte werd in een nieuw jasje gestopt.

“Gemeente Bonheiden zet zich in om overal in de gemeente veilige, duurzame en leuke speelpleintjes te voorzien. De jeugddienst werkte hiervoor een volledig plan uit, waarin verschillende interessante locaties en speelpleintjes die aan vernieuwing toe zijn werden opgenomen. Dat plan wordt nu uitgerold. Het kleutergedeelte van het speelpleintje op het terrein van de Krankhoeve werd grondig vernieuwd. Maar dit is slechts het begin”, vertelt schepen van Jeugd Pascal Vercammen (Open Vld). Later dit jaar zal de speeltuin achteraan de site van de Krankhoeve een volledige make-over krijgen. “De komende jaren worden ook nog verschillende andere pleintjes vernieuwd en zal er plaats gemaakt worden voor enkele nieuwe speelpleintjes in Bonheiden”, klinkt het nog.