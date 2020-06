Speelplein Weyneshof in Rijmenam vermindert zomercapaciteit van 300 naar 132 kinderen Antoon Verbeeck & Fien Tondeleir

02 juni 2020

14u36 0 Bonheiden Wegens de coronamaatregelen zal Speelplein Weyneshof vzw in Rijmenam zijn werking deze zomer op vele vlakken moeten aanpassen. Ouders zullen hun kind voor een week moeten inschrijven, warme maaltijden staan niet langer op het menu en het busvervoer wordt aangepakt. Het domein van zeven hectare wordt ook ingedeeld in drie mini-speelpleinen. “Een ‘coronaproof’ speelplein organiseren vraagt heel wat inspanningen, én ook heel wat extra materiaal”, klinkt het.

Een gloednieuw voetbalveld, een bijkomend speeltoestel en een veilig afdak om onder te knutselen; speelplein Weyneshof langs de Weynesbaan, één van Vlaanderens grootste speelpleinwerkingen, is klaar om er een onvergetelijke speelzomer van te maken. Al zal dat dit jaar met een pak minder kinderen zijn. Werden er in de vorige jaren nog zo’n 240 tot 300 kinderen opgevangen per dag, dan zullen er dat dit jaar 132 zijn. “We gaan werken in drie bubbels van 50 personen: 44 kinderen en zes animatoren. We streven ernaar om op ons domein echt drie mini-speelpleinen te creëren, dat is ook de voornaamste reden voor de capaciteitsvermindering. Kinderen hoeven dus geen schrik te hebben: in elke bubbel zal er een bouwplaats zijn, een uitleendienst voor materiaal, zal er met de go-carts geracet kunnen worden,... we moeten veel aanpassen deze zomer, maar aan ons speelaanbod willen we zo weinig mogelijk veranderen”, vertelt Johan Cornière, voorzitter van Weyneshof.

Inschrijven

“De voornaamste verandering, is dat op voorhand inschrijven nu een absolute must is en dat dit per week dient te gebeuren. Vroeger kon je, voornamelijk op het einde van de zomervakantie, kinderen nog een dag op voorhand inschrijven. Dat kan nu niet meer. We moeten nu eenmaal rekening houden met de regels rond contact-tracing. Of daginschrijvingen mogelijk zijn indien iemand zijn deelname, bijvoorbeeld door een ziekte annuleert, moeten we nog bekijken. Met spijt in het hart moeten we ook onze warme maaltijden opgeven en zal er alleen verse soep en dessert worden opgediend. Ook de tienerwerking wordt dit jaar niet georganiseerd. We openen het speelplein ook alleen voor de subsidiërende gemeentes: Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver.

Wel nog bussen

“Voor twee van de drie bubbels organiseren we busvervoer. De derde bubbel komt op eigen kracht. De keuze voor busvervoer lijkt misschien eigenaardig, maar we zijn ervan overtuigd dat het voor onze grote werking zelfs zeer veilig is: in plaats van de ouders van meer dan 100 kinderen op één plaats te verzamelen, namelijk op het speelplein), zorgen de 25 bushaltes voor een spreiding. De kinderen zitten in de bus in de bubbel waarin ze spelen, dus op dat vlak is er geen probleem: binnen een bubbel van 50 is social distancing immers niet nodig. En tenslotte: er zijn op een gelede bus 55 zitplaatsen, dus iedereen heeft zijn eigen plaats.”

Wie nog materiaal heeft liggen, mag ons altijd contacteren: werfhekken, wasbekkens, wegwerpservies,... Johan Cornière

Materiaal

“Een ‘coronaproof’ speelplein organiseren vraagt naast heel wat inspanningen, ook heel wat extra materiaal. We konden alrekenen op Rotary Bonheiden voor spatmaskers en KBC Mechelen voor polsbandjes. Wie nog materiaal heeft liggen, mag ons altijd contacteren. Wat zoeken we nog? Mobiele wasbekkens, werfhekken, extra sanitair, tuinslangen, sproeisystemen om de speeltoestellen en go-carts te desinfecteren, wegwerpservies... De vrijwilligers en de kinderen zullen je dankbaar zijn.” Wil je het speelplein helpen door materiaal uit te lenen? Neem dan contact op via info@weyneshof.be of 0479/46 01 22.