Slecht weer houdt volk (en dieren) niet weg van Rijmenamse jaarmarkt Antoon Verbeeck

18 november 2019

18u02 0

In hartje Rijmenam vond vandaag de traditionele jaarmarkt plaats. De klassieke hoofdingrediënten waren opnieuw de veemarkt en een feestmarkt in het centrum. Bezoekers konden ook genieten van de typische jaarmarktambiance met kramen, straatanimatie en animatie voor de kinderen. “Het slechte weer bracht de ambiance wat later op gang, maar dat nam niet weg dat het bij momenten over de koppen lopen was. Het is dan ook de eerste jaarmarkt na de herinrichting van het centrum. Iedereen is meer dan blij dat deze werken achter de rug zijn en we opnieuw ten volle kunnen genieten van ons dorp”, aldus marktleider Christina Verreth. Vanavond om 20 uur wordt de jaarmarkt afgesloten met vuurwerk.