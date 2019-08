Second Chance Staffords & Pitbulls organiseert familiedag. “Het blijft dweilen met een heel grote kraan open” Wannes Vansina

20 augustus 2019

10u38 0 Bonheiden Het is bijzonder triest gesteld met de zogenaamde powerbreeds in ons land. De asielen zitten overvol met staffords en pitbulls. In de hoop toch een goede thuis te vinden voor de honden, organiseert de Zemstse vzw Second Chance Staffords & Pitbulls (SCSP) zaterdag een familiedag in Bonheiden.

Lyssa Bosiers zet zich al sinds 2013 in voor de ‘powerbreeds’. Sinds 2016 gebeuren de herplaatsingen door de vzw. Ze heeft niet de indruk dat er in die jaren veel is verbeterd, wel integendeel. “Het blijft dweilen met een heel grote kraan open. Er gaat geen dag voorbij dat ik geen mail krijg van een eigenaar die zijn hond wil herplaatsen. Dat terwijl de asielen overvol zitten of zelfs staffords en pitbulls weigeren.”

Powerbreeds zijn de zogenaamde ‘hoog risico honden’ zoals staffords, pitbulls, bully’s, bulldogs en bull terriers. “Honden die jammer genoeg vaak een slechte reputatie hebben. Nochtans zijn deze honden dol op mensen en echte lieverds indien ze door de juiste baas, op een correcte, positieve manier worden opgevoed en begeleid. En daar loopt het nu net vaak fout. Veel eigenaren overschatten hun eigen kunnen en onderschatten het karakter en de aard van deze honden.”

Kennels

Aanvankelijk herplaatste SCSP zelf de honden van baas naar baas, maar daar stopte de vzw mee. “Omdat we die honden op die manier niet echt leren kennen en baasjes niet altijd eerlijk zijn. Het herplaatsen was daardoor niet altijd verantwoord. We werken nu samen met de asielen van Mechelen, Zemst, Sint-Truiden en Genk, door hun powerbreeds mee onder de aandacht te brengen.”

Momenteel huurt SCSP enkele kennels van Dierenbescherming Mechelen om spoedgevallen op te vangen. Plan is om er op korte termijn ook zelf een aantal te hebben. “Ons bod voor een locatie in Herent werd zopas aanvaard. De centjes van de familiedag zullen dus heel goed van pas komen.”

Het is de vierde keer dat SCSP een familiedag organiseert, dit keer in de Mechelsbroekstraat 4 in Bonheiden. “Het concept is nu wel totaal anders. We focussen dit keer niet alleen op de powerbreeds, maar op alle honden die nog geen baasje hebben. Er zal een 25-tal leuke standen staan en er vinden ook workshops plaats.”

Het Second Chance Event vindt plaats van 11 tot 18 uur. Meer info op www.scsp.be.