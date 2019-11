School GEKKO ontvangt medaille van Vlaamse Stichting Verkeerskunde Antoon Verbeeck

19 november 2019

14u27 1 Bonheiden Kleuterschool GEKKO uit Bonheiden werd onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een kleutermedaille Verkeer op School.

De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie. In totaal reikte de VSV dit jaar 937 medailles uit op basis van de activiteiten die de scholen organiseerden. Gekko ontving een kleutermedaille plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite. “We werken onder andere met een verkeersbrevet voor onze kleuters, waarmee we hen belonen voor hun gedrag in het verkeer en organiseren ook toetsen met loopfietsjes. Daarnaast wijzen we ook op het belang van reflecterende kledij in het verkeer”, aldus directeur Dirk Goyvaerts.