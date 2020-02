School Gebo trekt voor het eerst verkleed door Bonheidense straten Antoon Verbeeck

21 februari 2020

Gemeenteschool Gebo uit Bonheiden vierde vandaag carnaval met een verkiezing en een stoet door enkele straten. Nooit eerder trok de school verkleed de straat op. In de voormiddag werd er gedanst en in elke klas carnaval gevierd. In de namiddag konden de 330 leerlingen kiezen wie er onder andere het mooist verkleed was, wie er de mooiste schmink op had en wie er het meest onherkenbaar uitzag. De winnaars van de verkiezingen mochten nadien plaatsnemen in een praalwagen van de stoet. Het leerkrachtenkorps, dit jaar verkleed als cabinepersoneel, zag dat het goed was.