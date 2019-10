School Gebo rolt rode loper uit voor talentenproject Antoon Verbeeck

21 oktober 2019

De lagere gemeenteschool Gebo ging vanmorgen met haar projectweek rond talenten van start. Onder de naam ‘Gebo got Talent’ verwelkomde het leerkrachtenteam de leerlingen van de school en werden er op de speelplaats al wat kunstjes getoond. “Voor onze activiteiten baseerden we ons op de talentenarchipel. Zo is er onder andere een taaleiland, denkeiland, muziekeiland, sameneiland en een beweegeiland. De rode loper werd vandaag uitgerold en onze leerlingen krijgen al een smaakje van de verschillende talenten die deze week aan bod komen. Op vrijdag wordt de projectweek afgesloten met een talentenshow”, klinkt het.