Schepen bezoekt 21 horecazaken: “Wil iedereen aansporen om lokale horeca te ondersteunen” Antoon Verbeeck

28 augustus 2020

Schepen van onder andere Feestelijkheden en Sport in Bonheiden Pascal Vercammen (Open Vld) bezocht op 16 dagen tijd 21 horecazaken in zowel Bonheiden als Rijmenam. Met zijn bezoekjes wou hij de plaatselijke horeca ondersteunen. “Ik wil op deze manier ook onze inwoners aansporen om onze lokale horeca te steunen. De horeca komt uit een zware periode en moet nog steeds knokken om overeind te blijven”, vertelt Vercammen. “Sommige vrienden waarschuwen me dat ik op mijn lijn moet letten, maar om de plaatselijke horeca te steunen mag er wel een kilootje bij. Ik heb een knieblessure opgelopen en moet veel fietsen. Dat kilootje zal er dus snel af zijn.”