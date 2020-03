Rudi Withaegels (Open Vld Bonheiden-Rijmenam) gaat voor zetel in nationaal partijbestuur Antoon Verbeeck

10 maart 2020

09u18 0

Rudi Withaegels, voorzitter van van Open Vld Bonheiden-Rijmenam, gaat voor een plaatsje in het nationaal partijbestuur van de partij. Withaegels is één van de 117 kandidaten die willen zetelen in het bestuur. “Het is mijn bedoeling om de stem van de dorpstraat terug te laten horen in de Wetstraat of Melsenstraat. Ik wil meewerken aan het oplossen van problemen waarmee onze afdelingen in de regio te maken hebben en meedenken over waar onze partij moet staan binnen een jaar. Daarnaast wil ik als lid van het partijbestuur ook meewerken aan de communicatie die we voeren: de negatieve taal die bepaalde partijen hanteren, counteren met een positief alternatief”, aldus Withaegels. Vanaf 21 maart kiezen de leden van Open Vld een nieuw partijbestuur en voorzitter.