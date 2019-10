Rudi Withaegels herverkozen als voorzitter Open Vld Bonheiden-Rijmenam Antoon Verbeeck

09 oktober 2019

11u48 0 Bonheiden Meerderheidspartij Open Vld heeft tijdens haar bestuursverkiezing Rudi Withaegels herverkozen als voorzitter.

Schepen Bart Vanmarcke neemt de rol van ondervoorzitter van de partijafdeling op zich. Alfred Van Den Eynde werd aangeduid als regio-bestuurslid. “Open Vld Bonheiden-Rijmenam is ook gegroeid qua bestuursleden. Momenteel tellen we zestien leden. Dat is twee keer zo veel als het aantal leden van het vorige bestuur”, geeft Vanmarcke mee.