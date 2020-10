Rubberen paal biedt fietsers Korte Dreef ‘rugdekking’ Antoon Verbeeck

06 oktober 2020

In de Korte Dreef ter hoogte van de Kruisstraat in Rijmenam komt er een rubberen paal die fietsers ‘rugdekking’ geeft bij het verlaten van het gescheiden fietspad. Op die manier wordt het gemotoriseerd verkeer verplicht ruimte te maken voor de fietsers. “Fietsveiligheid is een prioriteit voor het gemeentebestuur van Bonheiden. Deze opstelling is een goed voorbeeld van hoe we met kleine ingrepen het verschil voor fietsers kunnen maken. De aankoop van het materiaal bedraagt 648 euro”, zegt mobiliteitsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld). “Dit was één van de concrete aanbevelingen die in de provinciale Fietsbarometer staan. De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren.”