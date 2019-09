Rouwregister voor overleden ereschepen Jan Thirion Antoon Verbeeck

10 september 2019

Op het gemeentehuis van Bonheiden is een rouwregister geopend voor Jan Thirion, ereschepen en gemeenteraadslid van de gemeente. Thirion, raadslid voor N-VA, overleed onverwachts tijdens een vakantie in Spanje. Hij was er 69. “Met droefheid vernamen we het plotse overlijden van Jan Thirion. Jan zetelde sinds 1995 onafgebroken in de gemeenteraad en was in totaal 11 jaar schepen (2001-2007 en 2013-2015). Hij was een Rijmenammenaar in hart en nieren en een echt volksmens. Het gemeentebestuur betuigt familie en vrienden oprechte deelneming”, deelt het lokaal bestuur mee.