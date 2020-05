Rotary Bonheiden schenkt spatmaskers weg aan scholen en gemeentepersoneel: “Al zo’n 450 maskers uitgedeeld” Antoon Verbeeck

06 mei 2020

15u23 0 Bonheiden Rotary Bonheiden overhandigde spatmaskers aan de Bonheidense scholen en onthaalmedewerkers van het gemeentehuis. De maskers, die hoest en speekseldruppels moeten tegenhouden, zijn door de club zelf ontworpen en geprint. Ondertussen werden er meer dan 400 uitgedeeld, maar aan stoppen denken ze bij Rotary Bonheiden nog niet.

Anderhalve maande geleden begon Rotary Bonheiden aan het printen van spatmaskers, een idee van een lid dat thuis is in de IT-wereld. “De eerste maskers werden uitgedeeld aan de lokale woonzorgcentra. Kort daarna hebben we extra 3D-printers aangekocht om nog meer maskers te produceren. Ondertussen zijn er al zo’n 450 uitgedeeld. Onze printers draaien momenteel dag en nacht. Je moet weten dat je voor één masker als drie uur nodig hebt”, vertelt Christian Deprez, stichtend voorzitter van Rotary Bonheiden.

Burgervader Lode Van Looy (BR30), onderwijsschepen Bart Vanmarcke (Open Vld) en de directeurs van de scholen GeBo, GEKKO, Klimop, De Knipoog en Sinte-Maria behoorden deze week tot de ontvangers. Rotary had voor elke school twintig maskers en ook twintiger exemplaren voor de onthaalmedewerkers van de gemeente. “Het grote voordeel van de maskers is dat ze volledig herbruikbaar en makkelijk te ontsmetten zijn. Bovendien is het makkelijker om te communiceren met een spatmasker op, dan met een gewoon mondmasker. Moest blijken dat de scholen en de gemeente nog nood hebben aan dergelijke maskers, willen wij hen zeker verder helpen.”

“Als gemeente ondersteunen wij de schooldirecties met gewone maskers en nadarhekken, zodat ze loopwegen kunnen creëren en de speelplaats kunnen onderverdelen in zones. Samen met de spatmaskers van Rotary Bonheiden zijn ze de dus goed gewapend voor de heropening van hun scholen. We zijn de club zeer dankbaar voor deze schenking”, besluit schepen Vanmarcke.