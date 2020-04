Rioleringswerken in vier Bonheidense straten uitgesteld Antoon Verbeeck

06 april 2020

Als gevolg van de coronacrisis worden de rioleringswerken in de Dertien Eikenlaan, Lange Veldstraat, Korte Veldstraat en Boeimeerstraat voorlopig opgeschort. In 2017 werd de collector van de Koningin Astridlaan door Aquafin aangelegd. Het volgende project dat hierop zal worden aangesloten, is de nieuw aan te leggen riolering in de Dertien Eikenlaan, Korte Veldstraat, Lange Veldstraat en een deel van de Boeimeerstraat. “Deze werken zouden starten op 20 april, maar worden nu dus voor onbepaalde tijd opgeschort. Van zodra er meer nieuws is, lees je erover op deze website”, deelt het lokaal bestuur mee. Meer informatie over de geplande werken vind je via deze link.