Rijmenamse deejay MeanBeatz brengt met ‘Krank It Up’ tweede single uit: “Geloof in eigen muziek na draaien op Krank Festival” Antoon Verbeeck

14 juli 2020

20u13 0 Bonheiden Rijmenammer Bart Van Boeckhout (37 jaar) bracht onder de dj-naam MeanBeatz op maandag zijn tweede single uit: ‘Krank It Up’. De naamverwijzing naar het Bonheidense Krank Festival is niet zomaar gekozen. Bart speelde op de eerste editie van het festival twee sets en nadien groeide het geloof in zijn eigen muziek.

Bart stond aan het begin van deze eeuw nog achter de draaitafels van discotheken en speelde de laatste jaren muziek op trouwfeesten en recepties. Toen vorig jaar het nieuwe Krank Festival, een organisatie van de jeugddienst van Bonheiden, naar jonge lokale talenten zocht, meldde Bart zich aan. “Ik twijfelde eerst nog, want als dertiger behoor ik niet meer tot de jeugd. Maar de jeugddienst en schepen Pascal Vercammen hadden er vertrouwen in en gaven me een kans. Ik heb op Krank uiteindelijk twee sets gedraaid. Na de hoofdact, die wat vroeger klaar was dan verwacht, was ik nog blijven plakken en vroeg Pascal me of ik het festival wou afsluiten”, vertelt Bart. “Ik heb daar toen eigen muziek gedraaid. Dat werd goed onthaald. De laatste jaren was ik wat vastgeroest in de trouwfeesten, en was ik minder bezig met mijn eigen nummers te producen. Krank Festival heeft me dat zetje gegeven om meer met mijn eigen muziek bezig te zijn en er ook in te geloven.”

Platenmaatschappij

“Het heeft me geen windeieren gelegd. Mijn eerste single werd opgepikt door een Duitse platenmaatschappij en het leverde me ook mijn eerste internationale booking op, een show in Amsterdam. Van dat laatste is jammer genoeg niets in huis gekomen door de uitbraak van het coronavirus, maar dat neemt niet weg dat ik nu nog meer geloof dat ik gewoon mijn eigen ding moet doen. Ondertussen ben ik dan ook gestopt met plaatjes draaien op familiefeesten en recepties.”

Livestream

‘Krank It Up’ is op maandag uitgebracht via populaire streamkanalen als Spotify en Apple Music. Je kan de single ook kopen via Amazon. “Toen het nummer klaar was, heb ik het naar een aantal platenmaatschappijen gestuurd; en met succes. Er zitten nog twee singles in de pijplijn. Voor één van de singles zoek ik nog naar een zangeres”, legt Bart uit. Op 1 augustus is hij één van de deejays van de livestream van Krank Festival 2020. “Voor publiek spelen is uiteraard het leukste, maar ik ben al content dat Krank Festival de moeite doet om nog iets te organiseren. Deze zomer start ik trouwens ook mijn eigen streamkanaal op, waarop ik elke maandag live een setje speel. Het zijn de tijden waarin we nu leven hé.”

Het streamkanaal van MeanBeatz vind je via deze link en Facebook.