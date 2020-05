Rijmenams bedrijf Hello Home brengt duidelijkheid over verkopen van huis: “Vastgoedmakelaar mag weekje vroeger dan particulier starten met huisbezoeken” Antoon Verbeeck

08 mei 2020

08u33 0 Bonheiden Wanneer mag je als particulier opnieuw kandidaat-kopers van jouw woning ontvangen? Het bedrijf Hello Home uit Rijmenam zocht een antwoord op die vraag bij de FOD Economie en het kabinet van federaal minister Nathalie Muylle (CD&V). Wat blijkt: een vastgoedmakelaar mag al op 11 mei huisbezoeken organiseren, als particulier kan dat pas een week later. “Er heerste heel wat onduidelijkheid bij verkopers”, klinkt het bij het bedrijf.

In België wordt ongeveer de helft van alle woningen verkocht zonder tussenkomst van een makelaar. Die particuliere verkopers stellen zich sinds kort heel wat vragen, zo merkten ze op bij Hello Home, het Rijmenams bedrijf dat particulieren in gans België helpt om hun woning zonder makelaar te verkopen. “De vragen varieerden van ‘wanneer mag ik kandidaat-kopers opnieuw ontvangen in mijn woning?’ over ‘welke maatregelen moet ik nemen om de veiligheid te garanderen?’ tot ‘is het nu wel het goede moment om te verkopen?’. Mensen stellen zich die vragen omdat er tot nu toe vooral duidelijkheid is voor zij die met een makelaar verkopen, maar er zijn natuurlijk ook heel wat mensen die op eigen houtje verkopen. Voor die mensen is het nu ook klaar en helder: huisbezoeken bij particuliere verkopers zijn pas vanaf 18 mei opnieuw toegestaan. Al zijn daar wel een reeks voorwaarden aan verbonden, zoals handen wassen vóór en na het bezoek, het dragen van een mondmasker en minimaal 1,5 meter afstand te houden, geen deuren of voorwerpen aanraken en geen pand bezoeken als jij of één van de andere leden van je gezin zich ziek voelt”, zegt Michèle Lossy van Hello Home.

Beste periode

“Deze informatie zijn we zelf moeten gaan opvragen bij het kabinet en de FOD. Toch opvallend dat je als particulier een weekje langer moet wachten dan een makelaar, al is dat uiteraard niet de grootste ramp. We merken nu dat juist door de coronacrisis de verkopers enerzijds zelf meer controle willen houden over de huisbezoeken en anderzijds het voor sommigen noodgedwongen nodig zal zijn om bij de verkoop op alle kleintjes te letten. En dus is zo’n besparing op de commissie voor sommige verkopers welkom. Zeker nu de economie zware klappen krijgt. Bovendien is de periode mei-juni ook de beste periode om je woning te verkopen en om huisbezoeken te organiseren. Niet verwonderlijk, want de zon schijnt al wat meer en de natuur toont zich van zijn mooiste kant, waardoor je woning optimaal tot zijn recht komt.”

Virtuele rondleiding

“Omdat particuliere verkopers toch nu al ook met de verkoop zouden kunnen starten, bieden we de productie van virtuele rondleidingen en 3D plannen gratis aan. Dat maakt het voor kandidaat-kopers nog makkelijker de woning eerst grondig digitaal te bezoeken alvorens een fysiek plaatsbezoek vast te leggen. En op die manier helpen we toch ook om het sociale contact de komende dagen en weken nog altijd tot het essentiële te beperken”, luidt het.