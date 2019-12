Resultaat van Bonheiden Boomt: 377 bomen en 192 haagpakketten verkocht Antoon Verbeeck

12 december 2019

De tweede editie van Bonheiden Boomt, een aankoop van bomen en hagen voor inwoners van de gemeente, was een succes. 377 bomen en 192 haagpakketten werden aangekocht. Goed voor circa 10 ton CO2 die jaarlijks wordt gecompenseerd. “Een groot succes. Het is bovendien een sterke stijging sinds 2018, toen werden 161 bomen en 163 haagpakketten verkocht. De populairste bomen waren dit jaar de groene beuk, de winterlinde en de rode Bonheider (appel). De meest verkochte hagen van 2019 waren de beukenhaag, de haagbeuk en de bloesem- en bessenhaag”, deelt het lokaal bestuur mee. De tweejaarlijkse haagplantactie van de milieuraad is al jarenlang een vaste waarde in Bonheiden. In 2018 koppelde het gemeentebestuur, samen met Regionaal Landschap Rivierenland, een samenaankoop van bomen aan deze actie. De combinatie van deze acties werd omgedoopt tot Bonheiden Boomt.