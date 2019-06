Red Rhinos maken zich zorgen om terreinen aan Mechelsbroek Els Dalemans

Bonheiden De leden van de Red Rhinos vierden het tienjarige bestaan van hun lacrosseclub zaterdag in mineur. De club is bezorgd om de toekomstplannen voor de sportvelden aan natuurgebied Mechelsbroek. De oorzaak van de ongerustheid is een vraag van Groen over de bestemming van het gebied. "Ik garandeer dat de Red Rhinos in onze gemeente kunnen blijven", zegt sportschepen Pascal Vercammen (Open Vld).

Het is de Groen-fractie die op de jongste gemeenteraad aan het bestuur vroeg om een visie voor de sportterreinen aan Mechelsbroek. “De accommodatie is niet meer van deze tijd. Het gebouw dateert uit de jaren ‘70, werd niet meer gemoderniseerd en heeft dus een hoge ecologische voetafdruk”, zegt Groen-raadslid Jan Fonderie. “Wij willen niemand wegjagen, maar het is aan het gemeentebestuur om in dit dossier haar verantwoordelijk te nemen en de site aan te pakken. Wij hebben de discussie rond de toekomst van de terreinen willen openen door te opperen dat we ook een andere weg uit kunnen met dit domein: bijvoorbeeld als speel- of geboortebos.”

Die uitspraak zorgt echter voor bezorgdheid bij de Red Rhinos, de ploeg die exact tien jaar geleden ontstond als allereerste lacrosseclub van België. “We hebben heel even in Rijmenam getraind, maar al snel werden de terreinen aan Mechelsbroek onze thuis. We delen deze stek met de lokale hondenschool”, zegt Steffy Lombaert namens de ploeg. “Vanuit Bonheiden zijn onze leden -die toen uit Gent, Machelen, Buggenhout, Heist en meer kwamen- in hun eigen regio een nieuwe lacrosseclub gestart. België telt nu 8 teams bij de mannen en evenveel vrouwenploegen, maar wij zijn de pioniers van dat alles.”

“Aan deze plek zijn voor heel wat herinneringen verbonden. Het klopt dat het gebouw verouderd is, de kantine en de douches zijn aan renovatie toe. De ramen hebben nog enkele beglazing, dus we krijgen het hier in de winter maar met moeite warm. Maar dit wil nog niet zeggen dat dat men moet overwegen om de gebouwen te slopen. Met enkele ingrepen kan het geheel moderner en energiezuiniger gemaakt worden. En wanneer die investeringen gebeurd zijn, is het misschien mogelijk om hier ook andere clubs te laten sporten. Want moesten deze sportvelden verdwijnen, dan zouden ook wij naar Berentrode moeten verhuizen. Daar zitten nu al zoveel clubs samen dat het erg krap zou worden.”

Sportschepen Vercammen sust. “We kunnen op dit moment nog niet zeggen wat onze plannen zijn met dit gebied, omdat het meerjarenplan nog wordt opgemaakt. Ik kan dus ook nog niet beloven dat het gebouw zal worden gerenoveerd, want heb nog geen volledig zicht op onze financiële mogelijkheden. Ik ken wél het probleem van de site, en daar moet inderdaad iets mee gebeuren.”

“Het is zeker niet onze intentie om er plots fruitbomen te planten of een BMX-parcours in te richten, dit is een beetje bangmakerij van Groen geweest. Wij zijn enorm fier op de Red Rhinos, en willen hen graag helpen hun thuis te behouden. Moest uiteindelijk blijken dat dit écht niet lukt op deze locatie, dan garandeer ik dat ze elders in onze gemeente terecht zullen kunnen.”