Primeur tijdens 45ste Bonheidansfestival: “Eerste keer dat groep uit Laos naar Belgisch festival komt” Antoon Verbeeck

16 augustus 2019

10u27 3 Bonheiden Volkskunstgroep De Krekels vzw uit Bonheiden organiseert volgende week de 45ste editie van het Bonheidansfestival. Een van de dansgroepen op het programma is het Ensemble Lao Deum uit Laos. Het is de eerste keer dat dansers uit Laos hun kunnen komen tonen op een Belgisch dansfestival.

Het Bonheidansfestival duurt van 21 tot en met 25 augustus. Het podium waarop de dansers hun kunnen tonen, komt weer centraal te staan in de grote zaal van ’t Blikveld en het publiek neemt plaats in een op maat gemaakte tent. “Maar een nieuwe infrastructuur alleen is natuurlijk niet voldoende, ook de kwaliteit van de groepen bepaalt het succes. En daarin wordt de traditie voortgezet. Naast onze eigen dansers, muzikanten en zangers brengen we ook nog vier buitenlandse ensembles vanuit alle hoeken van de wereld. We zijn ervan overtuigd dat het weer een erg gevarieerd en hoogstaand spektakel wordt”, delen Walter en Liesbeth Casteels van De Krekels mee.

“De deelnemende groepen legden allemaal samen meer dan 20.000 kilometer af om tot in Bonheiden te komen. Ze komen dus echt wel ‘van heinde en verre’ om hun cultuur te tonen. Maar we gaan ze niet allemaal aan het einde van de wereld zoeken. Met Hongarije en Italië brengen we twee Europese groepen naar Bonheiden. Zuiderse ritmes worden geïmporteerd vanuit Mexico”, vertellen ze.

Verlanglijstje

“Heel speciaal voor onze 45ste verjaardag nodigen we de groep Ensemble Lao Deum uit Laos uit. Dit land, vol oosterse elegantie, is voor het eerst te gast op ons festival. Het is zelfs voor het eerst dat een groep uit Laos naar een Belgisch festival afzakt. Er zijn voor ons nog een aantal blinde vlekken op de wereldkaart. Zo zijn er de Paaseilanden en nog enkele Afrikaanse landen waaruit we nog geen dansers hebben ontvangen. Laos stond ook nog op ons verlanglijstje. Zij komen met een groep van 25 dansers en muzikanten naar Bonheiden afgezakt. We kijken er dan ook erg naar uit om de groep en hun cultuur te leren kennen. Ook voor onze gastouders is dit een unieke kans om van nabij kennis te maken met ongekende gewoontes”, vertelt Liesbeth.

“We kunnen met recht en rede zeggen dat ons dorp ook dit jaar weer even het centrum van de wereld wordt. Wij zijn klaar om het publiek met open armen te ontvangen op het festival en we beloven een onvergetelijke wereldreis op één avond.” Tickets voor het festival kosten in voorverkoop 10 euro en zijn verkrijgbaar via ’t Blikveld, de leden van De Krekels of www.dekrekels.be.