Premie in de maak voor verhuurders die woonst beschikbaar stellen als sociale woning: “Groot tekort aan sociale woningen in onze gemeente” Antoon Verbeeck

09 januari 2020

17u42 1 Bonheiden Het lokaal bestuur van Bonheiden wil het tekort aan sociale huurwoonsten in de gemeente opvangen met het uitkeren van een premie. Op die manier hoopt het bestuur verhuurders van woningen in Bonheiden en Rijmenam over de streep te kunnen trekken. “Verhuurders zullen altijd zeker zijn van hun huurgeld”, geeft de schepen een van de voordelen mee.

“De grootste handicap in het OCMW is mensen een goede en betaalbare woning aanbieden en in Bonheiden en Rijmenam hebben we net een groot tekort aan sociale huurwoningen. Ondertussen hebben we ook enkele woningen moeten verkopen omdat ze in een te slechte staat waren om te verhuren. Met de middelen die daardoor zijn vrijgekomen, willen we deze legislatuur verder investeren in ons sociaal woonbeleid”, zegt Hilde Schueremans (CD&V), als schepen bevoegd voor Sociale Zaken in Bonheiden. “Een van de zaken die we willen uitwerken is een premie voor mensen die hun woning willen verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Onderdak, waarmee we een samenwerking hebben. Nu is het nog vaak dat de verhuurders meer kunnen krijgen als ze met de woonst naar de reguliere huurmarkt trekken. Maar voor ons zou het natuurlijk heel interessant zijn, als die woonsten beschikbaar worden gesteld voor ons sociaal beleid.”

Verhuurders zijn altijd zeker van hun huurgeld, ook wanneer het huis tijdelijk niet bewoond is Hilde Schueremans

Zeker van huur

“Met een premie hopen we meer verhuurders te overtuigen. Er zal de nodige promotie worden gedaan en er worden ook informatiemomenten georganiseerd om de voordelen kenbaar te maken. Wanneer je jouw woonst beschikbaar stelt aan het sociaal verhuurkantoor ben je altijd zeker van jouw maandelijkse huur. Als verhuurder moet je dus niet wachten op het huurgeld en krijg je iedere maand netjes de huur op jouw rekening gestort. Ook wanneer het huis tijdelijk niet bewoond is en in afwachting is van een nieuwe huurder, krijg je als verhuurder jouw geld. Daarnaast komt het sociaal verhuurkantoor tussen wanneer er kosten moeten gebeuren aan het huis. De inwoners van de huurwoningen worden ook begeleid.”

100 euro + huur

“Wat voor ons niet onbelangrijk is, is dat die woningen meetellen voor ons sociaal objectief. Aan de Olmenlaan komen er 42 woonsten, aan de Hogeopstal 20. Maar dan komen we er nog niet. Zelfs met die nieuwe woonprojecten bijgeteld zitten we ver onder ons objectief, nog onder de 3 procent”, legt Schueremans uit. “Een andere meerwaarde is dat al die sociale huurwoningen verspreid zullen zijn over ons grondgebied, waardoor je minder een wijkvorming krijgt van alle sociale woningen bij elkaar.” Het lokaal bestuur denkt aan een premie van 100 euro bovenop het huurgeld. “Het reglement wordt dit jaar nog uitgewerkt, zodat we het in 2021 kunnen toepassen. We zijn realistisch en beseffen dat we niet opeens een overvloed aan sociale huurwoningen zullen hebben. Het zou mooi zijn als we ieder jaar zo’n drie extra sociale huurwoningen zouden vinden.”