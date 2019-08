Praga Khan sluit laatste editie van Rijmrock op Stationsplein af TVDZM

18 augustus 2019

20u20 0

In het centrum van Rijmenam (Bonheiden) is afgelopen zaterdag de achtste editie van Rijmrock doorgegaan. Ondanks het wisselvallige weer lokte het festival behoorlijk wat volk. De organisatie achter het festival kon dit jaar een absolute wereldtopper strikken. Zo ontving het onder meer Praga Khan. De Dance-pionier vierde er de dertigste verjaardag van de band. “Fantastisch”, vat festivalbezoeker Katrien (38) uit Keerbergen samen. “Dat zulk festival, zo’n groep kan strikken is onwaarschijnlijk. Rijmenam is niet zo ver. Dit kon ik dus echt niet missen.” Het festival ging dit jaar voor de laatste keer door op het Stationsplein. Dat plein krijgt binnenkort een ander invulling waardoor het festival volgend jaar op een andere locatie zal plaatsvinden. Waar dit zal plaatsvinden, is nog niet bekend.