Praga Khan en Belpop Bonanza op 8ste editie RijmRock Antoon Verbeeck

16 augustus 2019

Op het Stationsplein vindt op zaterdag de achtste editie van RijmRock plaats. In totaal zullen vanaf 15 uur veertien artiesten 9 uur lang voor non-stop muziek zorgen, en dat op twee verschillende podia. De main stage van RijmRock verwelkomt onder andere De Piepkes, Rhea en Praga Khan. Aan de Acoustic Stage kan je onder andere Seven Year Sleeper, Luie Louis en The Starlings meepikken. Het festival wordt afgesloten met een dj-set van Belpop Bonanza. Festivalbezoekers bereiken het Stationsplein via de Lange Dreef. De inkom bedraagt 5 euro. Meer informatie op www.rijmrock.be.